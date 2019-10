Rave party a Ferragosto, 326 giovani denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Commissariato di Manduria (Taranto) ha denunciato in stato di libertà per invasione e danneggiamento di terreni altrui 326 giovani italiani e stranieri, tutti identificati nel corso di un «rave party» non autorizzato tenutosi nelle campagne di Manduria nei giorni a cavallo dello scorso Ferragosto.Tra questi, sette sono stati denunciati anche perché ritenuti gli organizzatori dell'evento. In quei giorni, a seguito di numerose segnalazioni, gli agenti intervennero in località «Pappaferi», tra i comuni di Manduria e Sava, dove in un uliveto privato esteso per circa 14 ettari si stava svolgendo un «rave» non autorizzato con centinaia giovani quasi tutti in precario stato psico-fisico dovuto all'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti. I poliziotti sequestrarono l'attrezzatura musicale ed acustica ed identificarono inizialmente un italiano e quattro cittadini francesi considerati parte dell'organizzazione. Numerosi ragazzi trovati in possesso dosi di sostanze stupefacenti e di droghe artificiali furono segnalati quali assuntori. Oggi la denuncia degli altri 300 giovani.