Notte di paura in centro. bomba contro il bancomat: gang in fuga con il bottino

Ultimo aggiornamento: 11:26

Bomba contro il bancomat per fare bottino. Il tutto nel cuore del centro di Taranto . L'assalto è scattato poco dopo le quattro della scorsa notte contro la filiale della Bnl di via De Cesare, a pochi metri da via D'Aquino, il salotto del Borgo, il quartiere centrale del capoluogo jonico.In azione una banda di professionisti in grado di colpire e fuggire nel giro di pochi minuti.I malviventi hanno utilizzato una carica esplosiva per far saltare in aria lo sportello automatico. Una volta divelto il bancomat hanno arraffato le banconote custodite all'interno, alcune migliaia di euro, e sono fuggiti in auto. Sul posto gli uomini della Squadra Mobile della Polizia che hanno acquisito immediatamente le immagini registrate dalle numerose telecamere di scurezza della zona.