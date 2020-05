Assalto al supermercato con mascherina, guanti e pistola: il rapinatore attento alle misure anti-coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha fatto irruzione nel supermercato pochi minuti prima delle 13. Con il volto coperto da una mascherina e da un grosso paio di occhiali da sole. Ma soprattutto con una pistola, impugnata con la mano protetta dai guanti.Quell'uomo con le protezioni personali diventate indispensabili per difendersi dal rischio di contagio del Covid-19 non ha insospettito nessuno quando si è infilato nel supermercato del gruppo Pascar di viale Unicef, alla periferia di Taranto Una volta all'interno, però, ha estratto l'arma e l'ha puntato ai malcapitati cassieri.Con modi perentori ha intimato alle vittime di svuotare le casse e di consegnare tutte le banconote dell'incasso di giornata.In pochi secondi il delinquente ha arraffato un bottino di circa quattrocento euro. Dopo aver intascato il denaro, il malvivente ha imboccato l'uscita ed è fuggito, facendo perdere le tracce. A quel punto, dopo aver superato i primi minuti di comprensibile smarrimento, dal supermercato è stato lanciato l'allarme. E sul posto sono piombate le pattuglie della squadra Mobile e della squadra Volante della vicina questura.Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei presenti ed hanno avviato subito le indagini per tentare di risalire al responsabile, rese più complicate dalla mancanza di immagini.Ad ogni buon conto i poliziotti sono partiti alla ricerca di eventuali video registrati da telecamere private, sistemate lungo il percorso seguito dal rapinatore per raggiungere e fuggire dal supermercato.Quella avvenuta ieri mattina è la seconda rapina registrata in città da quando è scattato l'allarme coronavirus, durante il quale si è verificato un drastico calo dei numeri dei reati a Taranto e provincia, così come in tutto il Paese.Nelle scorse settimane, un commando composto da due malviventi aveva assaltato un supermercato del rione Tamburi. In quell'occasione i due malviventi si erano presentati proprio all'orario di chiusura dell'esercizio commerciale e dopo aver ripulito le casse erano fuggiti a bordo di uno scooter.