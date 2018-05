© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono entrati in due, armati e a volto coperto, e hanno portato via l'incasso, circa 500 euro. Fuori li attendeva un complice, in auto, per darsi alla fuga dopo aver seminato il panico e causato un malore alla cassiera, poi soccorsa dal 118. E' accaduto poco da a a San Giorgio Jonico, in via Oberdan angolo via Carducci nel noto esercizio commerciale “Acqua & Sapone”. Sul posto sono intervenuti subito i carabinier che hanno fatto i rilievi del caso. La caccia ai tre malfattori è in corso. I malviventi sono fuggiti a bordo di una Nissan Primera condotta da un complice. L’auto è stata poi ritrovata, incendiata, nella zona di San Donato di Pulsano. Le prossime ore potranno essere decisive per la cattura dei tre.