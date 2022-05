Raid sul litorale, furto in una villetta: ladri scappano con bottino da 50.000

Furto da 50.000 euro dei ladri ieri sera in una villetta al mare del litorale di Manduria, in provincia di Taranto. Nella tarda serata i malviventi si sono introdotti in una villetta a poca distanza dalla costa di San Pietro in Bevagna e hanno individuato la cassaforte. In pochi minuti sono riusciti a scassinarla. All'interno hanno trovato e portato via decine di migliaia di euro in contanti e gioielli. Per un totale stimato in oltre cinquantamila euro.

Il furto

I ladri sono entrati in azione approfittando del fatto che i proprietari si erano allontanati per trascorrere il sabato sera fuori. Sono riusciti a eludere il sistema d’allarme che era collegato con un istituto di vigilanza e hanno sfondato il portoncino d’ingresso. Una volta all'interno hanno trovato la cassaforte e l'hanno forzata utilizzando alcuni arnesi.

L'allarme

Sono state le vittime, al loro rientro a casa, ad accorgersi della sgraditissima visita dei ladri. Ai malcapitati non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto. Poco dopo il loro allarme sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia del commissariato di Manduria per i rilievi del caso.