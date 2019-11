Ragazzo a scuola con una mitraglietta, arrivano i carabinieri

Si è presentato nell'atrio della scuola con una mitraglietta, scatenando il panico. E' accaduto questa mattina alla Pascoli di San Giorgio Jonico dove un ragazzo, ventenne, è arrivato brandendo quella che sembrava un'arma e sparando qualche colpo in aria. Facile immaginare lo scompiglio anche se nelle vicinanze non c'era nessuno poiché tutti - studenti e prof della scuola media - erano in aula. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118. Quel ragazzo, in realtà, è molto conosciuto in paese, purtroppo anche a causa dei suoi disagi psichici. Per fortuna si è scoperto che l'arma in realtà era un giocattolo e quindi non avrebbe potuto far male a nessuno. Il ventenne è stato poi preso in consegna dal personale sanitario per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA