Ragazzino di 14 anni in auto con due coetanei: non si fermano all'alt, presi dopo folle inseguimento

Guidava senza patente. E aveva solo 14 anni. Con lui, c'erano altri due minorenni quando, nella notte di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, hanno cercato di fermare il mezzo: al termine di un inseguimento di un’autovettura, non fermatasi all’alt, hanno denunciato in stato di libertà 3 minori, fortemente indiziati dei reati di resistenza pubblico a ufficiale e furto, nonché comminando una sanzione amministrativa ad uno di essi per guida senza patente.

Il quattordicenne che sarebbe stato alla guida della macchina, risultata poi rubata e su cui erano a bordo altri due suoi coetanei, tutti del comune della Valle d’Itria, senza aver mai, ovviamente data l’età, conseguito la patente.

I fatti

Gli uomini dell’Arma, con l’aiuto di personale del locale Commissariato della Polizia di Stato, dopo aver visto che l’autovettura non si fermava, attivati sirena e lampeggianti, avrebbero tentato di arrestare la folle corsa dei giovanissimi, mettendosi al loro inseguimento.

Dopo alcune centinaia di metri, all’altezza della contrada Guardarello, la gazzella dell’Arma, che sarebbe stata speronata dall’autovettura in fuga, è riuscita però a fermare l’auto dei giovani, da cui sono scesi i tre minori, che successivamente si sarebbero dati alla fuga, a piedi, nelle campagne limitrofe. Nonostante ciò, i militari dell’Arma sarebbero riusciti a fermare uno di loro ed a seguito di una brevissima indagine, a risalire all’identità degli altri due occupanti del mezzo, che si sarebbero resisi protagonisti di una condotta molto pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità di un’intera comunità.