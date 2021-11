Colpo di scena a Taranto: ecco le 17 firme che mandano a casa il sindaco Melucci. Salvini (Lega): «Grande occasione per il centrodestra»

Fine della corsa per la Giunta di Rinaldo Melucci. Cade l'amministrazione comunale di Taranto retta dal sindaco espresso dal Pd, mandato a casa dalla raccolta di 17 firme di dimissioni da parte di altrettanti consiglieri comunali, a pochi mesi dalle elezioni amministrative che si terranno in primavera. Melucci è stato "tradito" da alcuni consiglieri della sua maggioranza, compreso quel Massimiliano Stellato che alla Regione sostiene il presidente Michele Emiliano.

I nomi

Le dimissioni sono state presentate dalla minoranza di centro destra e da esponenti moderati del centrosinistra. Questi i firmatari: Mario Pulpo, Cataldo Fuggetti, Federica Simili, Cosimo Festinante (indipendenti per Taranto: facevano parte della maggioranza), Antonino Cannone (lista civica di centrodestra) , Giampaolo Vietri (Fratelli d'Italia), Stefania Baldassari, Marco Nilo (lista Baldassari). Carmen Casula, Massimiliano Stellato (Puglia popolare), Antonella Cito (At6), Rita Corvace, Massimo Battista (Una città per cambiare Taranto), Floriana De Gennaro (lista «La scelta»), Vincenzo Fornaro (lista Taranto respira), Salvatore Brisci (Centristi: era nella maggioranza) e Salvatore Ranieri (eletto in At6 e poi passato al Gruppo Misto).

Salvini (Lega): «Ora per il centrodestra grande occasione»

«Sfiduciato il sindaco di Taranto, dopo anni di pessima amministrazione. Per il centrodestra è una grande occasione per offrire una seria proposta di buongoverno, allargata a chiunque voglia mettersi al servizio della città». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.