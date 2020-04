Liberi dopo la quarantena, ma positivi al coronavirus: «Chiunque sia stato con noi, lo segnali al medico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre all'interno del siderurgico di Taranto ieri si registrava il terzo caso di positività al coronavirus su un operaio del reparto «Pgt ossigeno» («il lavoratore è asintomatico ed è assente dal 9 aprile», fanno saper i sindacati), viene da Castellaneta una storia che merita di essere raccontata.«Ho fatto il tampone e sono risultato positivo al coronavirus, chiunque sia stato a contatto con me, che non ricordo, è pregato di segnalarlo al proprio medico di famiglia». Così un giovane di Castellaneta ha messo in piazza ieri, su Facebook, la sua positività al Covid diagnosticata dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Taranto. Stessa cosa ha fatto un suo parente, anche lui risultato positivo al tampone. Entrambi avrebbero contratto il virus da un loro parente deceduto lo scorso 12 aprile dopo un periodo di ricovero all'ospedale Moscati di Taranto.La vicenda di zio e nipote lascia perplessi. I due erano stati sottoposti ad isolamento domiciliare sotto il controllo della Asl, senza essere sottoposti a tampone, e lo avevano superato non presentando sintomi tanto da meritarsi il certificato che li rendeva liberi. E così hanno fatto portando a spasso il virus. «L'ennesima falla della gestione sanitaria», commenta il più giovane dei due che sul social ha pubblicato anche il suo documento che attesta il termine della sorveglianza a distanza. «Dopo che ho rispettato le misure restrittive dice , sono uscito per fare la spesa ed ho anche lavorato».Un colpo anche per tutti i dipendenti dell'azienda agroalimentare che da ieri osserveranno anche loro il periodo di sorveglianza attiva. L'anomalia messa in luce dai due è evidente. «Perché non ci hanno fatto il tampone appena mio padre è risultato positivo e non dopo la sua morte? Perchè non farlo dopo la quarantena, invece di darci un certificato che ci concedeva di uscire?», scrive il più grande che lancia un appello: «alle autorità dico che si può e si deve migliorare qualcosa; abbiamo visto che il virus non si sconfigge in 14 giorni, abbiamo visto che si può essere positivi asintomatici per varie settimane, fate fare questi maledetti tamponi a chi può aver contratto il virus, altrimenti si mette a rischio la salute di tanti». Secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia ieri il numero dei positivi registrati nella provincia di Taranto erano sette, 235 dall'inizio della diffusione e dal monitoraggio dei contagi. Un solo decesso catalogato che si riferisce evidentemente ai giorni scorsi.Una buona notizia viene invece dall'ospedale di riferimento Covid di tutta la provincia. Il reparto di malattie infettive del Moscati ieri, per la prima volta da quando è iniziata la «battaglia», presentava una disponibilità di quattro posti letto liberi. Le quattro persone dimesse e guarite ieri hanno lasciato i letti vuoti senza rimpiazzo come è accaduto sinora. L'aggiornamento quotidiano della Asl ieri indicava 66 pazienti ricoverati al Moscati (nei periodi caldi si è arrivati a 91), con questa distribuzione: 4 nella rianimazione, 23 nel reparto di pneumologia, 26 alle malattie infettive, 13 presso nel reparto di medicina Covid. Il presidio territoriale di Mottola, infine, dove sono stati allestiti trenta posti letto per Covid post acuzie, ospitava ieri sei pazienti che hanno superata la fase critica della malattia.