Scontro tra una moto e un'auto lungo la via del mare: un morto. Avrebbe compiuto 30 anni fra pochi giorni

Incidente stradale mortale questa mattina, a Pulsano, in provincia di Taranto, sulla provinciale numero 120, la strada che dal paese porta al mare. La vittima è un giovane di 29 anni. Christian Ventruti, questo il nome del giovane che ha perso la vita: avrebbe compiuto 30 anni tra pochi giorni.

Il sinistro

Era in sella a una moto che si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Citroen C4 Picasso, finendo contro...

