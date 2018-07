Pulizie speciali ai Tamburi per raccogliere le polveri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà avviata alla mezzanotte di mercoledì 1 agosto la pulizia straordinaria delle strade e dei marciapiedi al quartiere Tamburi, così come previsto dalle due ordinanze sindacali che regolano le misure specifiche e mirate a cui l'Ilva deve rispondere in occasione dei wind days. Lo ha annunciato ieri in una conferenza stampa a Palazzo di Città l'assessore all'Ambiente del Comune di Taranto, Francesca Viggiano, a seguito delle due ordinanze firmate il 24 e il 27 gennaio scorso che prevedono la pulizia...