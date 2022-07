Taranto, c'è la delibera: 270 milioni per l'ospedale San Cataldo

Via libera della Giunta regionale della Puglia al completamento del nuovo ospedale San Cataldo a Taranto. Il governo Emiliano oggi ha provveduto all'iscrizione della somma di circa 270 milioni di euro provenienti dalla delibera Cipe numero 51.

Via alle gare pubbliche

«Lo stanziamento - spiegano dalla Regione - consentirà alla Puglia di dare avvio alle procedure di gara di arredi e attrezzature per 105 milioni di euro necessari al completamento del costruendo ospedale di San Cataldo di Taranto». «Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto - riferisce l'assessore regionale alla Salute, Rocco Palese - rappresenta un'importante opera per l'intero territorio e può contribuire al processo di miglioramento sia in termini sanitari che sociali della città e provincia di Taranto, garantendo servizi di diagnosi e cura per una popolazione di circa 580.000 abitanti».