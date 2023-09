In mongolfiera tra le gravine di Puglia. Ecco come partecipare al festival

Volete vivere la magia del volo in mongolfiera? Non c'è bisogno di andare in Cappadocia. Basta trovarsi in Puglia dove arriveranno mongolfiere da tutto il mondo per il primo raduno in Puglia dal 16 settembre sino all'8 ottobre. È tutto pronto per "Canyon Balloon Festival: il Sud che non ti aspetti", che porterà in provincia di Taranto decine di palloni colorati che si alzeranno in volo all'alba e al tramonto.

La manifestazione

La manifestazione, organizzata dal consorzio Landing on South Italy-Mongolfiere al Sud Italia, vedrà la sua prima tappa il 16 e 17 settembre a Palagianello per poi proseguire il 23 e 24 settembre a Marina di Ginosa, il 30 settembre e l'1 ottobre a Castellaneta, e il 6, 7 e 8 ottobre a Laterza. Quattro weekend arricchiti da numerose esperienze alla scoperta del patrimonio identitario dell'area ionica e dei suoi prodotti turistici tra percorsi enogastronomici nelle masserie, escursioni in mare, gravine e chiese rupestri, iniziative sportive per grandi e piccoli e laboratori didattici. "Canyon Balloon Festival" è un evento promosso da Regione Puglia, assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, i dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati questa mattina in Fiera del Levante a Bari.

«Una festa di colori e panorami straordinari per coniugare lo sviluppo sostenibile del Parco naturale Terra delle Gravine e la vocazione turistica della destinazione Puglia - dichiara l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - È quanto intendiamo fare attraverso questa prima edizione del 'Canyon Balloon Festival' che nasce come iniziativa sperimentale, voluta dalla Regione Puglia, per promuovere la bellezza del nostro patrimonio naturale».