Ex Ilva, protesta dei lavoratori dell'indotto davanti alla prefettura: «Ascoltateci»

Presidio davanti alla prefettura di Taranto per i lavoratori dell'indotto-appalto ArcelorMittal, ex Ilva di Taranto. Manifestano per evidenziare «la criticità della loro situazione». La manifestazione è promossa dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb.

Le sigle sindacali hanno chiesto al Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, un incontro lo scorso 24 febbraio. «Non avendo ricevuto risposta al riguardo hanno promosso il presidio di protesta odierno», spiegano. L'indotto-appalto dell'ex Ilva conta un centinaio di imprese, almeno quelle ciclicamente coinvolte nel sistema del siderurgico, e 3-4mila addetti.