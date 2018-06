C'è la proroga: slitta al 15 settembre la vendita dell'Ilva ad ArcelorMittal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proroga fino al 15 settembre per la cessione dell'Ilva ad ArcelorMittal. Il rinvio Un rinvio è dettato dall'opportunità di un ulteriore spazio di confronto prima di prendere una decisione finale. È questo il senso del documento dei commissari dello stabilimento (Gnudi, Carrubba e Laghi) che stabilisce la proroga su Ilva al 15 settembre e del quale il vicepremier e ministro del Lavoro Di Maio ha preso atto.«Unitamente alla valutata opportunità di rendere ulteriormente disponibile uno spazio di confronto al servizio del raggiungimento dell'accordo sindacale le società concedenti con la presente, comunicano la volontà di avvalersi come in effetti si avvalgono del diritto ad esse riservato dall'art.27.4 del contratto di prorogare il termine del 30 giugno 2018 ivi previsto sino al 15 settembre 2018», si legge nel passaggio del documento sulla proroga.Di una proroga fino a settembre si era parlato più volte negli ultimi giorni. Lo stesso Di Maio aveva fatto capire che uno spostamento della data sarebbe stato utile per cercare di trovare un accordo nella trattativa sugli esuberi.