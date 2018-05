Armi, droga e una rapina in programma Quattro arresti e un obbligo di dimora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progettavano una rapina con armiai danni di un ufficiale medico e spacciavano droga: per questocinque persone sono state raggiunte da misure cautelari aTaranto, emesse dal gip Giuseppe Tommasino su richiesta delsostituto procuratore Enrico Bruschi. Agenti della SquadraMobile della Questura hanno notificato tre ordinanze di custodiain carcere, una agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora.A vario titolo vengono contestati i reati di detenzione eporto in luogo pubblico di armi, ricettazione e detenzione aifini di spaccio di cocaina, hascisc e marijuana.Le persone arrestate in carcere sono Tommaso Pulpo di 34 anni, Vito Rizzo di 25 e Pierino Tardiota di 73.