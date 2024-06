Prof disabile accusato di molestie. Scagionato, ma ora è senza posto

Su di lui pendeva un’accusa infamante: violenza sessuale nei confronti di una studentessa. Il contesto era peraltro aggravato dal luogo - una scuola - e dal rapporto fiduciario: lui professore, lei alunna. Ora l’incubo è quasi finito: il docente, con una disabilità all’82%, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Quasi finito perché, intanto, è stato licenziato da quell’istituto scolastico della provincia jonica e perciò, adesso, è disoccupato.

La storia inizia due anni fa. Il docente di lettere - oggi 33enne, laureatosi con pieni voti - insegna in una classe dove si sarebbe creato un clima a lui ostile e ciò perlopiù a causa della contrapposizione alle proprie scelte didattiche da parte di un’alunna. La premessa doverosa è che, quella disabilità, comporta all’insegnante dei movimenti e degli scatti involontari. Un giorno, terminate le spiegazioni, i ragazzi si riuniscono in classe e si crea un capannello per decidere il calendario delle interrogazioni. In questa situazione, il docente si avvicina per capire cosa stia succedendo e quali fossero i candidati a essere interrogati.

È lo spartiacque dell’intera vicenda perché, secondo l’alunna all’epoca 15enne, l’uomo “con abuso di autorità”, la costringe “a subire, contro la sua volontà, atti sessuali durante l'orario di lezione, avvicinandosi da tergo e appoggiando, per alcuni secondi, la propria parte inguinale sul fondoschiena dell'alunna”. Con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un minore di età e all’interno di un istituto d’istruzione.

Il procedimento penale - parallelamente la via amministrativa, più celere, porta non alla sospensione ma direttamente al licenziamento del professore - trae origine quindi dall’esposto depositato quasi sei mesi dopo dal dirigente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, e redatto sulla base del contenuto di talune segnalazioni dei genitori della ragazzina.

Si innesca quindi un meccanismo per cui vengono sentite le parti in causa e i testimoni. Gli ufficiali della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato, con l’ausilio di una psicologa dell’Asl di Taranto, ascoltano la ragazzina nonché, in qualità di persone informate sui fatti, i due compagni di classe che avrebbero assistito all’episodio. Le versioni non collimano e, secondo la tesi dell’insegnante difeso dagli avvocati Raffaele Errico e Annalisa Lospinuso, se un contatto ci sia effettivamente stato, sarebbe più verosimilmente ipotizzabile che si sia trattato di un movimento assolutamente involontario ed incontrollato, puramente casuale. Così come peraltro risultante “dalla narrazione della stessa, e ragionevolmente indotto dalla descritta situazione dei luoghi ove ebbe a verificarsi tale episodio, ovvero dovuto al protendersi in avanti in poco spazio (a causa dei bidoncini per la raccolta differenziata posizionati in aderenza alla parete ed al di sotto del foglio ivi appeso, infatti, si rendeva necessaria un’inclinazione in avanti del tutto naturale del corpo) per meglio riuscire a visionare il calendario delle interrogazioni”. Tenuto conto, soprattutto, dei limiti e dei problemi psico-motori di cui l’uomo è oggettivamente portatore a causa della disabilità.

La sentenza di assoluzione in rito abbreviato, formulata dal giudice per l’udienza preliminare di Taranto Pompeo Carriere, scagiona quindi l’uomo. Non gli restituisce però, almeno al momento, un posto di lavoro. In attesa però di un ricorso in ambito amministrativo che sicuramente sarà intrapreso.

