Annamaria, loujain e Giuseppe: a Bari, Corato e Taranto i primi nati in Puglia dopo la mezzanotte e l'arrivo del 2022

Si chiama Annamaria e pesa 2,650 chili la bambina nata con parto naturale esattamente allo scoccare della mezzanotte nel reparto di ostetricia e ginecologia del Mater Dei Hospital di Bari. Si tratta quasi certamente del primo parto avvenuto in Puglia a Capodanno. «Mamma Vitamaria, una giovane donna di 34 anni, e la figlia stanno bene e presto torneranno a casa», è detto in un una nota della clinica.

Poi a Corato

La bellezza della vita che nasce. È loujain, 3 chili e 80 grammi, la prima nata in Puglia: è arrivata in braccio al nuovo anno, sei minuti dopo la mezzanotte. È la prima nata del 2022: il parto nell’Ospedale di Corato e nella Asl Bari: ha battuto tutti sul tempo, accolta dall’équipe di Ostetricia e Ginecologia/Neonatologia dell’Umberto I. I suoi occhi pronti a schiudersi al mondo, assieme al sorriso di sua madre, siano l’augurio più bello per la loro vita e per l’anno appena cominciato.

Il terzo nato, a Taranto

E' venuto alla luce nell'ospedale di Taranto undici minuti dopo lo scoccare della mezzanotte che ha segnato l'arrivo del nuovo anno. Il primo nato del 2022 a Taranto è arrivato alle ore 00.11. Il parto è avvenuto proprio nel principale ospedale della città, il Santissima Annunziata, e il piccolo si chiama Giuseppe Cosmai. La mamma è Maria Sagliocca, di 23 anni, ed è una casalinga. Il papà è Alessandro Cosmai, un operaio di 25 anni. Il bimbo pesava 3 chili e 320 grammi al momento del parto. L’ostetrica che ha assistito al parto è Elisabetta Urso, assieme al medico ginecologo Annarita Cuccovillo e al neonatologo Livio Antonazzo.

Un caso raro al Fazzi di Lecce

Un maschietto venuto al mondo alle 3.31 nell’Ospedale di Scorrano è invece il primo nato nei reparti di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda sanitaria leccese, seguito da un altro maschietto nato alle 6.47 nel Vito Fazzi di Lecce.

Sono nati entrambi con parto spontaneo. Nel caso del Fazzi di Lecce si tratta di Vbac (vaginal birth after cesarean), evento delicato e non frequente: la donna che questa mattina ha partorito spontaneamente aveva partorito, la volta precedente, con taglio cesareo.