Presidio Slow Food per la cozza tarantina, pronto il disciplinare

Sarà presentata lunedì la prima bozza di disciplinare per il presidio Slow Food della cozza nera tarantina. Lo annuncia l’ex assessore Paolo Castronovi in una nota: «In questo primo incontro tecnico operativo “Slow Food Puglia”, in particolare il presidente pro-tempore Marcello Longo, presenterà una prima bozza di disciplinare ai numerosi rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni di categoria e agli stakeholder del territorio, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati