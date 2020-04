Imprigionata in casa, lancia le chiavi dal balcone: i poliziotti la liberano dal suo aguzzino

Per essere liberata dallo stato di prigionia in cui si trovava era stata costretta a lanciare le chiavi dell'appartamento dal balcone. In quella casa, la donna era divenuta schiava del convivente, che l'aveva maltratta, vessata, picchiata. E alla fine l'aveva pure segregata in casa.



Per dare uno stop all'incubo vissuto dalla donna erano intervenuti i poliziotti. Gli stessi che raccogliendo le chiavi lanciate dal balcone dalla vittima alla fine erano entrata nella casa degli orrori. Maltrattamenti e sequestro di persona: questi i reati di cui rispondeva un grottagliese di 38 anni, la cui posizione è stata definita nei giorni scorsi dal presidente dell'ufficio gip/gup del tribunale di Taranto, dottor Pompeo Carriere.

L'uomo, che era presente all'udienza grazie al collegamento in remoto dal carcere di Taranto, è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. Il giudice ha ritenuto assorbito dal reato di maltrattamenti quello del sequestro, concretizzato allorchè l'uomo aveva chiuso in casa la compagna, per impedirle di fuggire di chiedere aiuto.

Sono molteplici gli episodi ricostruiti dalla polizia, non solo sulla base degli interventi operati a sostegno della vittima, ma pure sugli accessi in ospedale della parte offesa, che in molti frangenti, pur piena di lividi e in alcuni casi sanguinante aveva inventato una serie di scuse per non accusare l'energumeno.



Gli episodi incriminati risalgono ad un periodo compreso fra il 2018 e il novembre 2019, in cui l'uomo aveva dato più di una dimostrazione del proprio amore. Per l'alcool soprattutto. Quasi sempre inebetito dall'ingestione di birra e vino, l'imputato era solito lasciate segni evidenti della propria condotta sul corpo della convivente.



Persino il padre dell'imputato trentottenne, che aveva ospitato la coppia nella sua abitazione per un periodo di alcuni mesi, era rimasto nauseato dal comportamento del figlio, tanto da indurlo a trovarsi una casa in cui continuare la convivenza.

Per la cronaca, nel tempo, la vittima ha messo nel cassetto ricordi indelebili del suo rapporto con l'imputato: vari traumi cranici, lesioni alle costole e pure, in una circostanza, la frattura del setto nasale. Quanto all'intervento della polizia, che era riuscita ad entrare in casa della coppia, grazie al lancio delle chiavi dal balcone, gli agenti avevano rappresentato al pubblico ministero Antonio Natale uno spettacolo indicibile al momento in cui erano entrarti nell'abitazione: un albero di Natale polverizzato e un pavimento divenuto la base di schegge di vetro e porcellana.



L'uomo, infatti, poco prima aveva spinto la compagna contro l'albero di Natale, dopo averla caricata di botte. E aveva distrutto tutto ciò che gli era capitato a tiro. © RIPRODUZIONE RISERVATA