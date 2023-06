Polizia salva due ragazzi in mare: il gommone si stava sgonfiando e rischiavano di annegare

La polizia, con l'aiuto di un pescatore, ha soccorso due ragazzi che rischiavano di annegare nel Mar Piccolo, a Taranto, dopo che il loro gommone si era sgonfiato e, a causa del forte vento, era finito alla deriva.

Usciti per una battuta di pesca, i due ragazzi dopo alcuni minuti avevano telefonato ai genitori segnalando che il gommone si era allontanato molto dalla riva e si stava lentamente sgonfiando.

Cosa è successo

Con il supporto di un miticoltore gli agenti sono riusciti a raggiungere un piccolo gozzo a motore ormeggiato in mare a poca distanza dalla banchina e hanno iniziato le ricerche. Dopo alcuni minuti, nonostante le difficili condizioni meteo e le correnti contrarie, i poliziotti sono riusciti a individuare e a mettere in salvo i due giovani che ormai erano immersi in mare con il loro gommone quasi sgonfio e, allo stremo delle forze, erano aggrappati alla boa di segnalamento.

Il barchino a motore è stato poi trainato da una motovedetta della Guardia di finanza che, impossibilitata a navigare quei fondali, attendeva a largo.