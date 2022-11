Podista travolto da un'auto: salvo per miracolo dopo un volo di quattro metri

Un podista è stato investito da un'auto questa mattina, domenica 20 novembre, a Massafra, in provincia di Taranto. Durante una seduta di allenamento, l'atleta dilettante percorreva via Taranto. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobilista che sopraggiungeva ha travolto l'uomo, dichiarando poi alle forze dell'ordine di non averlo visto.

La corsa in ospedale

Al podista è andata bene: dopo un volo di 4 metri e la rovinosa caduta al suolo, i medici dell'ospedale dove è stato trasportato gli hanno riscontrato vari traumi, ma non è in pericolo di vita.