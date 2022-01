Primo week end “plastic free” a Taranto: a San Vito raccolti più di tre quintali di rifiuti

Generalmente in Italia le varie organizzazioni ecologiche promuovono la giornata o la domenica ecologica. Forse per la prima volta in Italia ha avuto luogo a Taranto un “eco week end” plastic free. L’iniziativa di due giorni è stata promossa dai volontari dell’associazione Pro Loco Capo San Vito, guidati dalla presidente Ylenia Gallo, che hanno così cominciato la pulizia invernale delle coste della contrada partendo dal porticciolo.

Plastic free anche nei prossimi week end

L’azione proseguirà nei prossimi week end interessando tutto il tratto costiero “pubblico” del viale del Tramonto, e poi si passerà a Lido Bruno fino al confine con la contrada di Lama. L’area del Faro di Capo san Vito non è accessibile in quanto zona militare.

Sabato e domenica quindi i volontari si sono ritrovati al porticciolo e hanno setacciato spiagge e scogliera alla ricerca di rifiuti e prodotti di plastica: in poco più di quattro/cinque ore complessive hanno raccolto più di tre quintali di rifiuti: retine per la pesca professionale (tantissime), pezzi di sedie, anche lana di vetro e scarti industriali, secchi, bidoni, contenitori, bicchieri e tante tante bottiglie in plastica (anche di vetro), cotton fiok, mascherine, confezioni di alimenti.