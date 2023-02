Quattro pistole e decine di munizioni in casa: arrestato

Nascondeva in casa quattro pistole con munizioni, ma è stato scovato e arrestato dalla Polizia. Si tratta di un 44enne di Taranto sospettato di custodire illegalmente le armi nella sua abitazione della frazione di Lama. Tra i vestiti dell'armadio della camera da letto, gli agenti della sezione Falchi hanno recuperato e sequestrato un revolver clandestino marca Colt calibro 357 Magnum, una pistola semiautomatica clandestina marca Bruni calibro 22, un altro revolver lanciarazzi e una pistola semiautomatica a salve calibro 9., oltre a 150 proiettili calibro 22, un centinaio di proiettili a salve calibro 9, due cartucce per fucile ed una trentina di proiettili calibro 357. Il controllo ha permesso di ritrovare anche un bilancino di precisione e in un mobile della cucina circa 20 grammi di hashish.

L'accusa

L'uomo deve rispondere dei reati di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.