Pistola nascosta tra gli accappatoi, arrestato un ambulante

La Squadra Mobile di Taranto ha arrestato in flagranza di reato un 41enne tarantino responsabile del reato di detenzione di armi da fuoco. Da diverso tempo, la Squadra Mobile teneva sotto osservazione l’uomo, venditore ambulante di frutta, incensurato, temendo che potesse possedere un’arma non dichiarata all’interno della propria abitazione. Dopo aver osservato gli spostamenti dell’uomo, anche con riferimento alla sua attività lavorativa, i poliziotti hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare, trovando conferma dei loro sospetti. Così, nascosta tra gli accappatoi in un mobile del soggiorno, è stata rinvenuta una pistola semiautomatica perfettamente funzionante, priva del contrassegno identificativo, cal. 7,65, munita di caricatore e priva di cartucce. L'uomo è stato arrestato. Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA