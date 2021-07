Direttrice sospesa, arriva da Bari la reggente al carcere di Taranto

Si chiama Valeria Pirè ed è la direttrice del carcere di Bari: da ieri peròè anche la reggente della casa circondariale di Taranto dopo la sospensione della direttrice effettiva, Stefania Baldassari, raggiunta da un provvedimento firmato dal direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia.

L'insediamento

La reggente ieri ha preso posto nell’ufficio di direzione del Carmelo Magli risolvendo alcune procedure burocratiche rimaste sospese. «Spero sia una permanenza breve la mia e sono convinta che tutto rientrerà; ho la massima stima per la collega Stefania che conosco bene e sono convinta che riuscirà a risolvere questo problema e che combatterà come lei sa fare», ha dichiarato la reggente non volendo però entrare nello specifico dei fatti. La sua permanenza a Taranto si dovrebbe protrarre almeno per una decina di giorni, tanti quanti ne servono perché la vicedirettrice rientri dalle ferie. Nel frattempo la dirigente dovrà occuparsi anche del penitenziario barese facendo su e giù nel periodo più caldo dell’anno. «Ho trovato un clima di sofferenza in tutto il personale che mi è parso sinceramente dispiaciuto e incredulo di quanto è accaduto», ha spiegato ancora la direttrice Pirè.