Un giovane di ventotto anni, tarantino, è stato falciato da un’auto il cui conducente non si è fermato per soccorrerlo. Trasportato con codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto ad esami radiografici e Tac prima di essere ricoverato con la riserva della prognosi. Le sue condizioni sono molto gravi. Nel terribile urto contro la macchina in fuga ha riportato diversi traumi con interessamento soprattutto del cranio e fratture varie. L’automobilista pirata, si è saputo dopo, guidava la macchina della madre e pare che soffra di disturbi di natura mentale.L’episodio è avvenuto in viale Jonio, a San Vito, nei pressi della nota discoteca Historic Club 73. I numerosi testimoni presenti sul luogo hanno assistito alla terribile scena: una Peugeot che percorreva a velocità sostenuta il viale ha colpito in pieno un pedone proseguendo la corsa come niente fosse successo. Il ragazzo dopo un tremendo volo è rimasto immobile al suolo respirando a fatica. Numerose chiamate al 118 e al 113 hanno fatto scattare i soccorsi che sono arrivati in poco tempo. Le volanti della polizia si sono messe sulle tracce dell’auto pirata che è stata rintracciata poco dopo. La folle corsa è terminata dopo diversi chilometri alle porte di Leporano dove l’auto in fuga si è finalmente fermata.Alla guida c’era un altro giovanissimo, un ventiquattrenne tarantino, portato negli uffici della Questura per essere identificato. Pare che il ragazzo, affetto da disturbi psichici, eludendo il controllo dei parenti, si fosse impossessato delle chiavi dell’autovettura di famiglia intestata alla madre per farsi un giro all’insaputa dei genitori.