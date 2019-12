© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua il sogno di Benedetta Pilato che insiem a Martina Carraro segna la doppietta azzurra e il record mondiale juniores. A Glasgow l’Italia ha infatti spadroneggiato agli Europei di nuoto in vasca corta nei 50 rana femminili dove la 14enne tarantina Benedetta Pilato ha conquistato l’oro in 29”32 davanti a un’altra azzurra, Martina Carraro, 29”60, mentre il bronzo è andato all’irlandese Mona Mc Sharry.Il crono della giovanissima nuotatrice pugliese rappresenta il nuovo record mondiale juniores e il 7° tempo della storia.«Non so cosa dire, sono supercontenta - ha detto Pilato -. Volevo fare bene. Pensavo di dover confermare qualcosa e di dover dimostrare qualcosa a qualcuno – ha aggiunto la baby azzurra, visibilmente commossa, spiegando di esser scesa in vasca più agitata rispetto al Mondiale di quest’estate quando conquistò l’argento – Adesso la vivrò con molta più tranquillità».