Benny, dopo le medaglie le coccole per la sua Gilda

Ritorno a Taranto per Benedetta Pilato, grande protagonista nei giorni scorsi ai Mondiali di nuoto a Budapest dove la tarantina ha conquistato l’oro nei 100 rana e l’argento nei 50, confermandosi la più grande specialista nel pianeta.

Le coccole

Ma oltre al nuoto, Benny ha un’altra grande passione: quella per gli animali. In particolare per la sua Gilda, una deliziosa barboncina. Così, appena rimesso piede in casa non ha resistito alla voglia di coccolare Gilda. Nella foto, ecco Benny da Bibibau, in corso Umberto, dove ha fatto acquisti per la sua cagnolina, come si può notare dalla bag con incisi i nomi di entrambe, Benny e Gilda.

Vacanze meritatissime per Benedetta ma anche abbastanza brevi: bisogna già cominciare a preparare gli Europei di Roma, in programma dall’11 agosto. Dove, manco a dirlo, sarà la grande favorita come ormai le capita già da tempo nonostante i suoi appena 17 anni.