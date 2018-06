Picchia la sorella davanti al padre e ai nipoti. arrestato 36enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha picchiato la sorella, che aveva già subito aggressioni in passato, alla presenza dell'anziano padre nonché dei figli minori della donna ed è stato arrestato dai carabinieri di Massafra (Taranto) per maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 36enne del posto, che ha continuato a minacciare di morte la malcapitata anche all'arrivo dei militari. La donna, colpita con calci e pugni dal fratello, aveva già presentato altre denunce per i maltrattamenti subiti dall'uomo. Su disposizione del pm di turno, il 36enne è stato condotto in carcere.