Yilport, il gruppo turco concessionario del molo polisettoriale e gestore del terminal container, presenta all’Autorità portuale il nuovo piano industriale. Non è ancora completo, è costruito nella prospettiva di dieci anni, sino al 2034 e punta, a regime, ad un milione e 100mila teu. L’obiettivo della società è quello di far salire il traffico a partire dal 2026 (in quest’anno, però, avverrebbe in maniera moderata) e dal 2027 (in modo più consolidato). Il primo anno sarebbe intorno ai 50mila teu, che sono l’unità di misura dei container. Equivalgono a circa 500mila tonnellate. Nel secondo, invece, sarebbero circa 5 milioni di tonnellate, mentre nel 2034 il milione e 100mila teu stimati equivarrebbe a 13 milioni di tonnellate. Numeri chiaramente da verificare sul campo. Cioè sul mercato.

I numeri

Il terminal parte da volumi molto bassi. L’anno scorso furono circa 42mila teu. Mentre nel primo trimestre 2024 tutto il traffico registra un calo del 64,8 per cento, da 10.642 a 3.747 teu. Conseguenzialmente in regresso anche la quota instradata via ferrovia: 37 per cento in meno, da 736 a 464 teu, numeri che derivano da quelli complessivi. Negativo, per tutti i teu, anche l’ultimo dato di aprile: -20 per cento, da 1,085 milioni di un anno fa a 868.157 del mese scorso. E un dato negativo segna pure la quota spedita via treno: zero teu, come ad aprile 2023.

Non è certo il primo piano di risalita che Yilport presenta. Lo ha fatto già in passato e la realtà sinora dice che i propositi di sviluppo sono rimasti sulla carta. Tant’è che è ricorrente l’ipotesi di rivedere la concessione data nel 2019 al terminalista poiché l’area affidata risulta in eccesso rispetto all’attività svolta. Stavolta il piano di Yilport dovrebbe avere un esito diverso? Si vedrà. Intanto, secondo il terminalista, il piano consegnato all’Authority definisce, attraverso uno studio, i volumi che si possono sviluppare dal terminal e dal porto. E si evidenzia che il transhipment (cioè la movimentazione dei container dalla nave che li sbarca a quella che l’imbarca) è un traino anche per il traffico locale. E quindi va potenziato. Inoltre, ci sono dei business alternativi su cui Yilport punta: pale eoliche, strutture dell’eolico offshore, auto. Attività che dovrebbe concorrere al milione e passa di teu stimati nel 2034. Yilport sostiene di aver steso una rete di contatti con gli operatori potenzialmente interessati. Ma ci sono aspetti che vanno chiariti a monte. Per esempio, sulla costruzione e assemblaggio delle strutture per l’eolico offshore, al di là delle candidature che nei giorni scorsi sono state presentate al ministero dell’Ambiente (Taranto si è proposta insieme a Brindisi). Per le auto, invece, si tratterebbe di importazione dalla Cina e dal Far East.

Queste attività, evidenzia Yilport, richiederanno però del tempo per maturare, tant’è che la società al momento sta lavorando sul traffico locale che però, per avviarsi, ha necessità delle connessioni via mare. Inoltre, c’è stato un incontro con la Regione per sostenere la partenza dei treni dal terminal che dispone di un fascio di cinque binari da un chilometro. L’infrastruttura c'è ma i treni devono partire pieni, cioè con i container sopra. Si vuole mettere in connessione Taranto con Bologna con convogli regolari poiché la frequenza è ritenuta fondamentale. Non basta avere la traccia, ma serve che i treni (che all’inizio non sono mai pieni) vadano avanti e indietro. Attualmente il traffico ferroviario regolare deve ancora partire. C’è quello spot, sviluppato soprattutto dalla compagnia Messina che si è servita del porto di Taranto. I binari, quindi, non sono utilizzati con frequenza. Si è individuato lo snodo di Bologna nella fase iniziale, ma si guarda anche al Centro Europa. Si pensa a veicolare il fresco da Taranto verso Bologna e il Centro Europa. Questo per unire Taranto ai mercati finali più importanti e offrire una sponda agli imprenditori locali e pugliesi.

Il piano tuttavia ha bisogno di step per affermarsi, secondo Yilport, e gli step prevedono anzitutto i dragaggi dei fondali antistanti il molo polisettoriale, le nuove gru, le compagnie che decidono di far rotta su Taranto e il consolidamento delle connessioni marittime e ferroviarie. Le nuove gru serviranno con i fondali dragati per ricevere le navi larghe 63 metri e con 9 tiri in coperta. Servono gru più alte e più lunghe, i cui tempi di consegna richiedono 18 mesi. Le attuali funzionano ma con navi più piccole. Oggi il terminal ha 156 addetti, numero che la società ritiene in eccesso rispetto all’attività. Viene però mantenuto poiché c’è un accordo da rispettare e il piano prevede un aumento della forza lavoro. Infine, da parte dell’Authority sinora non é stato espresso alcun giudizio perché più che un piano, é uno studio e si attende il deposito completo.