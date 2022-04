Petrocelli e gli auguri per la festa della "LiberaZione": bufera sulla Z pro-Russia. Conte: «Sarà espulso dal M5S»

Vito Petrocelli torna a far parlare di sé per le posizioni, in tema di politica estera, apertamente filo-russe. L'ultima trovata riguarda un tweet per gli auguri in vista della festa della Liberazione, il 25 aprile. Nel riportare gli auguri ha utilizzato la Z maiuscola, utilizzata in queste settimane dalla propaganda russa di Putin. E' comparsa un po' ovunque in Russia, soprattutto sui carrarmati, come dimostrano le agenzie internazionali da quando è iniziato il conflitto. Su twitter Petrocelli, senatore tarantino (eletto in Basilicata, dove vive, ndr) e presidente della 3ª Commissione Affari Esteri del Senato, ha scatenato una vera e propria bufera di commenti dopo il post.

Per domani buona festa della LiberaZione….https://t.co/hpqOxZhAmT — Vito Petrocelli (@vitopetrocelli) April 24, 2022

I precedenti

Petrocelli l'1 marzo aveva votato contro le comunicazioni del presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, che aveva criticato l'operato della Russia. Più volte aveva espresso la propria contrarietà all'aumento della spesa militare. E il 22 marzo aveva disertato la riunione del Parlamento in seduta comune in videocollegamento con il presidente ucraino Zelenskyi, dichiarando che l'Italia è un paese cobelligerante. Il 6 aprile è stato espulso, almeno tecnicamente, dal M5S per aver votato contro alla fiducia sul decreto Ucraina.

Conte: "Inaccettabile"

«Vito Petrocelli è fuori dal Movimento 5 Stelle. Stiamo completando la procedura di espulsione. Il suo ultimo tweet è semplicemente vergognoso. Il 25 aprile è una ricorrenza seria. Certe provocazioni sono inqualificabili». Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte.