Pestaggio in piazza a Francavilla, si cerca un uomo con un tatuaggio sul collo

Sarebbe composto da persone sia maggiorenni sia minorenni il branco che sabato sera a Francavilla Fontana (Brindisi) ha pestato un 17enne di Sava (Taranto) che è ancora ricoverato con la frattura di uno zigomo, lesioni al volto e traumi al torace e alla schiena. Sul caso indagano le procure ordinaria e per i minori.

Si cerca un ragazzo con un tatuaggio sul collo

Le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili si starebbero concentrando su un ragazzo con un vistoso tatuaggio sul collo che si vede anche in alcune immagini di quella sera riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Il giovane al momento non è indagato. Del gruppo di aggressori farebbero parte persone sia di Francavilla sia del vicino comune di Latiano.