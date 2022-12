Peacelink denuncia: «Picco di benzene cancerogeno». Nuovo allarme a Taranto

«Picco di benzene cancerogeno», la denuncia di Peacelink nella città di Taranto. La concentrazione al quartiere Tamburi è arrivata a 42 microgrammi a metro cubo, quando la soglia critica è stabilita a 27.

La denuncia degli ambientalisti

«Ieri, 18 dicembre, c'è stato un picco elevatissimo di benzene cancerogeno nel quartiere Tamburi di Taranto, in via Machiavelli, registrato dalla centralina dell'Arpa Puglia. Alle ore 4 la concentrazione è arrivata a 42 microgrammi a metro cubo. Lo segnaleremo a chi di competenza». Lo sottolinea il presidente di Peacelink Alessandro Marescotti, aggiungendo che l'Oehha, Office of Environmental Health Hazard Assessment, della California, fissa il valore di soglia acuto (calcolato su base oraria) a 27 microgrammi a metro cubo.

L'ambientalista ricorda che il benzene è tra l'altro una sostanza tipica della Cokeria Ilva e chiede agli enti di controllo di dare le risposte. «Il valore della centralina in via Orsini - conclude - è probabilmente ancora più elevato di quello di via Machiavelli, ma non abbiamo accesso ai dati orari di quella centralina». Un altro picco di benzene al rione Tamburi era stato segnalato nel luglio scorso.