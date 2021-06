Bambina di 7 anni dispersa in spiaggia. Dopo il terrore, ritrovata a due chilometri di distanza

Momenti di paura a Campomarino di Maruggio per la sparizione di una bambina. L’hanno cercata per oltre un’ora, via terra e via mare lungo un tratto di spiaggia affollatissimo di bagnanti. Di lei però, sembravano essersi perse completamente le tracce. Chiara, nome di fantasia, 7 anni, era stata vista entrare in acqua per poi sparire, gettando nel panico i genitori che hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche

La macchina organizzativa dei soccorsi, con il coinvolgimento della Capitaneria di porto, dei carabinieri e del 118 si è messa subito in moto e allo stesso tempo, lo staff del vicino lido dei Cavalieri a cui la mamma disperata aveva chiesto aiuto, ha cominciato a setacciare la zona. Alcuni bagnini immergendosi nello specchio d’acqua antistante il punto della scomparsa e altri visionando dai binocoli per poter intercettare la bimba anche a distanza, hanno immediatamente concentrato le ricerche in mare, mentre altri operatori del lido, supportati da decine di volontari, si sono mossi a piedi tra centinaia di ombrelloni.

La ricerca della piccola con i costume bianco e nero, giunta da Francavilla Fontana per trascorrere una serena giornata al mare, si è rivelata subito molto complessa con momenti di grandissima tensione per questa famiglia e per chi era presente.

Tuttavia, gli operatori del lido, evidentemente formati per affrontare anche questo genere di emergenze, si sono subito adoperati nelle ricerche e alla fine, la bambina fortunatamente è stata ritrovata sana e salva. Si era allontanata dal punto di partenza circa 2 chilometri, tanto da arrivare quasi all’altezza del lido Posto 9. La piccola aveva percorso chilometri nella direzione opposta rispetto a quella in cui si trovava il resto della famiglia. Liberatorio infine, l’applauso di chi era in spiaggia quando via radio gli operatori hanno avvertito i colleghi di averla rintracciata.