Bambina di 7 anni dispersa in spiaggia. Dopo il terrore, ritrovata a due chilometri di distanza

Momenti di paura a Campomarino di Maruggio per la sparizione di una bambina. L’hanno cercata per oltre un’ora, via terra e via mare lungo un tratto di spiaggia affollatissimo di bagnanti. Di lei però, sembravano essersi perse completamente le tracce. Chiara, nome di fantasia, 7 anni, era stata vista entrare in acqua per poi sparire, gettando nel panico i genitori che hanno lanciato l’allarme.

Le ricerche

La macchina organizzativa dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati