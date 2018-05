Papà picchiatore a scuola: schiaffi e pugni al prof che aveva chiesto la sospensione del figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARANTO - Picchiato a sangue dal papà dell'alunno che aveva fatto sospendere. Si è verificato a Taranto l'ultimo caso di violenza a scuola da parte di un genitore. L'insegnante è stato soccorso dagli operatori del 118 e accompagnato in ospedale. La scuola teatro dell'aggressione è l'istituto di via Galeso al quartiere Tamburi, nella scuola media. Lì, stamani, il genitore di un alunno si è presentato e ha chiesto del prof. Poco dopo ha aggredito l'insegnante colpendolo con schiaffi e pugni, contestandogli la sospensione del figlio. Bideli e altri prof sono intervenuti in difesa del malcapitato. Il genitore si è poi allontanato. Sono in corso indagini per identificarlo. Lo studente, secondo quanto è stato possibile sapere, sarebbe stato proposto per una sospensione di 5 giorni dopo che aveva affrontato a muso duro lo stesso prof che gli intimava di smetterla di picchiare i compagni.