Amianto e sacchi con rifiuti pericolosi lasciati per strada: «Pericolo di dispersione»

Decine di sacchi contenenti rifiuti pericolosi, amianto in particolare, sono stati abbandonati ai margini della strada provinciale Taranto-Martina Franca, all'altezza del quartiere Paolo VI, in località Nasisi.

A fare la segnalazione ad Arpa e Polizia Locale è stato il segretario del Comitato Circoscrizionale di Quartiere Taranto, Nicola Raffo, precisando che «gli scarti di amianto sono contenuti in big bag aperti, in stato di abbandono e stoccati senza segnalazione di pericolo sul ciglio della strada in una zona non delimitata come le normative vigenti impongono. Il pericolo di inquinamento e dispersione degli stessi e il rischio per la salute per gli abitanti della zona è alto e tangibile».

La sollecitazione ad Arpa

Sui sacchi bianchi accatastati ai margini della carreggiata, alcuni dei quali aperti, campeggia la scritta «Pericolo amianto». Il Comitato sollecita l'Arpa, agenzia regionale per la protezione ambientale, a «porre in essere, nell'ambito delle sue competenze, ogni provvedimento necessario all'incolumità e alla sicurezza di cittadini e ambiente».