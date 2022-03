Padre Sabino Iannuzzi è il nuovo vescovo: «Siete nel mio cuore»

«Imparerò presto a conoscervi, ma già vi custodisco nel mio cuore». Con queste parole padre Sabino Iannuzzi ha salutato la Chiesa cattolica di Castellaneta, che presto si troverà a guidare. Ieri, Papa Francesco ha eletto vescovo di Castellaneta padre Sabino Iannuzzi dell'Ordine dei frati minori, membro della Provincia francescana di Santa Maria delle Grazie, di Benevento, finora guardiano e rettore della basilica della S.S. Annunziata di Vitulano. Sarà consacrato vescovo, tra qualche settimana, nella Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento da monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Padre Sabino Iannuzzi sarà un Pastore con il cuore di Padre per le 120mila anime della comunità religiosa di Castellaneta. Il suo cammino episcopale sarà ispirato alla lettera apostolica di Papa Francesco Patris corde (con il cuore di padre), che sarà anche il suo motto, proprio perché «c'è bisogno, in questo momento storico particolare, di quell'esercizio saggio, prudente di una paternità, che possa essere accoglienza - ha detto il neo vescovo - con la capacità di stare con gli altri, in mezzo agli altri e non essere in attesa, ma poter uscire per poter incontrare gli altri». Padre Iannuzzi è nato ad Avellino. Il prossimo 24 agosto compirà 53 anni. Conseguito il diploma di ragioniere-perito commerciale ad Avellino, è stato ammesso come Postulante nella Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell'Irpinia; il 23 settembre 1990 ha iniziato il noviziato, l'anno successivo ha emesso la prima professione religiosa e il 22 ottobre 1994 la professione solenne.

La formazione

È stato ordinato presbitero il 24 giugno 1995. Nel 2006 ha ottenuto un master in gestione, amministrazione e controllo degli enti ecclesiastici all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2008 ha conseguito la licenza in sacra teologia con specializzazione in teologia pastorale. Ha svolto i seguenti incarichi: Ministro provinciale della Provincia Minoritica di Santa Maria delle Grazie nel Sannio-Irpinia (2007); consigliere nazionale, animatore vocazionale, segretario ed economo nazionale nell'ambito della Conferenza dei ministri provinciali dell'Ordine in Italia (Compi), della quale è stato presidente (2013-2016), e presidente dell' Unione dei frati minori d'Europa (2015-2017). Nell'ambito diocesano è stato invece insegnante di religione cattolica nelle scuole statali e rettore del santuario diocesano Santissimo Gesù Bambino di Praga a Benevento; attualmente è componente del Consiglio presbiterale, del collegio dei consultori e del collegio dei revisori dei conti dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero, giornalista direttore responsabile del trimestrale Voce Francescana della Provincia Ordine dei frati minori del Sannio-Irpinia, vicario episcopale per la vita consacrata dell'Arcidiocesi di Benevento e rettore della Basilica Santissima Annunziata e Sant'Antonio a Vitulano. Il neo vescovo ha espresso un particolare saluto a monsignor Claudio Maniago, suo predecessore, ai confratelli presbiteri, ai religiosi e alle religiose e a quanti offrono la loro collaborazione nei diversi organismi diocesani, nelle realtà parrocchiali, nei santuari, nelle confraternite, nelle associazioni, nei movimenti e nei gruppi ecclesiali. «Affido il mio prossimo ministero - ha concluso - all'intercessione della Madonna delle Grazie, patrona della terra da cui provengo, a San Francesco d'Assisi e ai nostri santi patroni San Nicola di Bari e San Francesco da Paola».

