Raid in casa: investito da una pioggia di proiettili, sopravvive all'agguato

Volevano ucciderlo, per questo gli hanno esploso contro 8 colpi calibro 7,65, quattro dei quali andati a segno. Vittima dell'agguato a Statte , in provincia di Taranto, un 44enne che ora è in ospedale e sembra potercela fare dopo essere stato sottoposto a un'operazione.L'agguato la notte scorsa in via Tripoli, dove l'uomo vive. Dopo aver sentito dei rumori dall'esterno, l'uomo ha acceso la luce da dentro casa ed è stato investito dal piombo di due banditi. Quattro, sugli otto sparati, i proiettili andati a segno: tre lo hanno raggiunto all’addome, uno al braccio. La vittima dell’agguato è stata trasportata all’ospedale Santissima Annunziata dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Ora è in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri.