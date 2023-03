La giunta regionale pugliese ha sbloccato ieri i finanziamenti per il completamento e la fornitura di arredi e attrezzature due i due poli ospedalieri in costruzione: quello di Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto.

L’ente pugliese finanzierà subito l'anticipo del 5% di competenza regionale, pari a 14 milioni e 875 mila euro. All’ospedale tarantino andranno 5 milioni 250mila euro.

Il commento dell'assessore

«Diamo così la possibilità alle Asl competenti - spiega l'assessore alla Sanità Rocco Palese - di avviare subito le procedure di fornitura e di appalto con i fondi nazionali ex articolo 20 a disposizione. Dopo quasi 15 anni – aggiunge - possiamo avviare i cantieri di un ospedale strategico sulla fascia costiera a nord di Bari e tranquillizzare i cittadini di Taranto con il completamento del grande ospedale anche con funzioni universitarie che è in fase di avanzata realizzazione».

Il "conto" dei lavori



Complessivamente i due interventi costeranno circa 295 milioni di euro: 105 milioni per completare il San Cataldo e 193 milioni per costruire il nuovo nosocomio del Nord Barese. I 14 milioni di euro della Regione sono la quota parte della Puglia che daranno il via ai trasferimenti del Ministero, pari a 99milioni e 750 mila euro, il cui termine burocratico è stato comunicato in Regione lo scorso 24 marzo.

I consiglieri regionali Perrini e Di Gregorio



«Allo stato dell’arte – fa sapere il vicepresidente della commissione Sanità Renato Perrini -, occorre prendere atto sia del parere positivo del Ministero della Salute e sia della trasmissione dello stesso alla Regione Puglia, la quale dovrebbe ora attivarsi per la finalizzazione dell’accordo ed evitare di attaccare l’attuale esecutivo in maniera del tutto strumentale», conclude l’esponente di FdI che nei giorni scorsi era stato bersaglio di attacchi del centrosinistra che attribuiva al governo nazionale il freno sui finanziamenti.

Il primo a dare comunicazione ieri dello sblocco dei fondi indispensabili a completare il San Cataldo, è stato il consigliere regionale del Partito Democratico, Vincenzo Di Gregorio. «Abbiamo appreso dall’assessore – scrive Di Gregorio in una nota stampa -, che la direzione generale della programmazione sanitaria (del Ministero, ndr), ha espresso parere favorevole al terzo accordo di programma stralcio della Regione Puglia sull’edilizia sanitaria. In sostanza – prosegue il comunicato -, è stato finalmente concesso il via libera per lo stanziamento delle risorse per gli ospedali San Cataldo di Taranto e per quello del Nord Barese».

L'allarme rientrato



Proprio ieri la mancata disponibilità delle risorse da Roma aveva fatto scattare l’allarme del presidente della commissione bilancio e programmazione del Consiglio regionale della Puglia, Fabiano Amati (Azione). «Se non vi saranno novità, nelle prossime settimane è più che probabile la sospensione parziale del cantiere nel mese di giugno», aveva dichiarato Amati al termine dell’incontro avuto con i responsabili del procedimento e i tecnici delle imprese che stanno realizzando la struttura alle spalle del centro commerciale a Sud di Taranto.

«Il cronoprogramma viene rispettato con uno stato di avanzamento pari all’83 per cento dell’opera» avevano riferito le imprese avvertendo che «il termine dei lavori previsto per il 31 luglio 2023 non è certo che venga confermato per la mancata disponibilità di 105 milioni nonostante alcune procedure siano pronte per essere aggiudicate ma che non possono essere finalizzate».

Cinque i lotti avviati e in corso di espletamento, per un importo di 54 milioni iva inclusa, riguardanti le procedure per l’acquisizione delle apparecchiature per completare le opere murarie.