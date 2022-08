Stacca l'orecchio a morsi in una rissa, individuato il presunto colpevole: arrestato

Risponde del reato di deformazione o sfregio permanente del viso un 34enne di Taranto che all'alba di Ferragosto avrebbe litigato con un giovane all'esterno di una kebabberia nella frazione di Talsano, prendendolo a pugni e poi staccandogli con un morso parte del lobo di un orecchio. Il 34enne è stato arrestato dalla Polizia.

Era sotto effetto di droga e alcol

Dagli accertamenti della sezione Volanti è emerso che il 34 enne, in grave stato di agitazione dovuto verosimilmente all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, ha aggredito la vittima per futili motivi. La discussione sarebbe iniziata all'interno del locale e proseguita fuori con il coinvolgimento di altre persone. L'uomo aggredito è stato trasportato prima all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, successivamente all'ospedale di Bari per essere sottoposto a un intervento di ricostruzione dell'orecchio. Anche il 34enne arrestato ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.