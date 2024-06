Non ci fu mobbing all’Ordine dei commercialisti. Arriva l’autorevole e definitivo sigillo della Corte di Cassazione a confermare l’assoluzione per tutti gli imputati del procedimento nato dalla denuncia di una ex dipendente dell’Ordine. L’altra sera, infatti, la Cassazione ha bocciato, dichiarandolo inammissibile, il ricorso inoltrato dalla procura contro l’assoluzione che, in realtà, per sette degli otto imputati era già stata decretata in primo grado e per il solo ex presidente era sopraggiunta in secondo grado.

Cosa è successo

Proprio la catena di impugnazioni contro i verdetti favorevoli agli imputati, infatti, ha portato il procedimento all’ultimo round che si è celebrato venerdì in Cassazione. Con una decisione che ha ribadito la lettura dei precedenti gradi di giudizio. Non ci furono maltrattamenti sul posto di lavoro, quindi, a giudizio dei magistrati. E così diventa definitiva l’assoluzione decretata per l’ex presidente dell’Ordine Cosimo Damiano Latorre, per tre tesorieri dell’Ordine Riccardo Scialpi (in carica dal gennaio 2013 ad aprile 2014), Maria Rosa Chiechi (da aprile 2015 fino a giugno 2016) e Angela Cafaro (da giugno 2016 a marzo 2017), di Gregorio Pecoraro segretario dell’Ordine fino al 17 marzo 2017, oltre che per due impiegate e una tirocinante. Per tutti l’ipotesi accusatoria era quella di aver contribuito ad emarginare la dipendente durante le ore di lavoro. Come accennato, il caso era giunto all’attenzione della procura dopo l’articolata denuncia della lavoratrice.

Nella sua ricostruzione, alla base delle contestazioni formulate dalla pm Rosalba Lopalco agli imputati, la donna aveva fatto riferimento a pesanti vessazioni, raccontando di procedimenti disciplinari e di un demansionamento, che le avevano causato una serie di difficoltà al punto da costringerla a rivolgersi ai medici e a restare lontano dal posto di lavoro per ben sei mesi.

In giudizio, però, le accuse sono gradualmente franate con le sentenze di assoluzione, confermate definitivamente dalla Cassazione per gli otto imputati che sono stati assistiti dagli avvocati Raffaele Errico, Gaetano Vitale, Paolo Francesco Garzone e Giuseppe Passarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA