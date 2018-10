Operazione oro blu, sette arresti della Finanza per traffico illecito di prodotti petroliferi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno eseguito un a ordinanza di applicazione di misure cautelari di arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Taranto, Benedetto Ruberto, nei confronti di sette persone, sei delle quali residenti nella provincia di Taranto ed una residente nella provincia di Avellino. I reati contestati sono quelli di associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione di prodotti petroliferi all’accertamento ed al pagamento dell’accisa, truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Inoltre è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo – ex art. 321 C.P.P. – di beni e prodotti finanziari nella disponibilità delle predette persone arrestate e di 58 denunziati, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 53 milioni e 260 mila euro, di cui: 39 milioni e 151 mila euro relativi all’importo delle accise evase; 14 milioni e 109 mila euro relativi all’indebito risparmio dell’Iva.