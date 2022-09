Operaio morto, Talsano piange Claudio: tanti sacrifici senza perdere il sorriso

Era molto conosciuto a Talsano, la borgata di Taranto dove viveva, per essere un uomo dedito al lavoro. Claudio Principale, morto oggi mentre lavorava alla ristrutturazione di una palazzina a Lizzano, era un esperto demolitore. Alla fatica di un mestiere particolarmente duro rispondeva sempre col sorriso.

Una roccia che non si sgretolava mai

I suoi amici, che con lui hanno condiviso ore e ore sui cantieri edili, lo ricordano proprio per questa forza che aveva tanto nelle braccia quanto nello spirito. Era una roccia, che non si è sgretolata neppure di fronte alle difficoltà di una vita che non gli ha risparmiato niente. Veniva da una famiglia numerosa, ha fatto tanti sacrifici, senza mai crollare.

Forse è per questo che fa ancora più male, come raccontano gli stessi amici, dover accettare che sia morto sotto un cumulo di macerie, schiacciato dal peso di quei materiali che lui sapeva maneggiare. L'uomo che era con Claudio, in quei tragici momenti, si è salvato. Si conoscevano bene, erano legati da una parentela e dalla passione per lo stesso lavoro.