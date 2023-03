Omicidio del 21enne a Manduria: restano in carcere i tre fermati, nessuna risposta al gip

Hanno scelto di non rispondere alle domande del gip di Taranto Rita Romano e restano in carcere (dove oggi è avvenuto l'interrogatorio per l'udienza di convalida) i tre giovani fermati dalla Polizia per l'omicidio di Natale Naser Bahtijari, il 21enne nato a Campi Salentina, di origine bosniaca ed etnia rom, che risiedeva a Lecce: il corpo martoriato, che presentava vistose ferite d'arma da taglio, è stato trovato a Manduria la mattina del 23 febbraio scorso sotto un cavalcavia.

Le accuse

Nelle prossime ore il gip, a quanto si è appreso, firmerà l'ordinanza di di custodia cautelare nei confronti di Vincenzo Antonio D'Amicis, 19enne di Manduria; Simone Dinoi e Domenico D'Oria Palma, 22enni, il primo nato a Manduria e l'altro a Grottaglie ma residente anche lui nella cittadina messapica. I tre sono ritenuti dagli inquirenti vicini a una frangia della Sacra Corona Unita.

Sono accusati di omicidio aggravato dal metodo mafioso e dalla crudeltà, tentata soppressione del cadavere, porto in luogo pubblico di arma da taglio e rapina dell'auto Fiat 500 con la quale Bahtijari, in compagnia di due amiche, era giunto a Manduria. Il 21enne, secondo quanto emerso dalle indagini, supportate da testimonianze, intercettazioni e dalle immagini di telecamere di videosorveglianza, per conto di suo fratello avrebbe dovuto riscuotere da D'Amicis il credito originato dalla fornitura di 100 grammi di cocaina acquistata il 6 febbraio scorso.