Dopo tre anni tornano le "gare" per le processioni della Settimana Santa

È la Domenica delle Palme e Taranto da oggi entra nella Settimana Santa. È una domenica di festa ma è soprattutto una giornata che segna il riabbraccio della città con i Riti e le tradizioni dopo due anni di forzata assenza a causa del Covid. Per 24 mesi, infatti, Taranto non ha visto i perdoni e le processioni nelle sue strade. Streaming, dirette social e iniziative alternative, tutte promosse in modo lodevole, con parrocchie e confraternite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati