Officina illegale, scattano il sequestro e la multa

Gli agenti della Polizia Locale delle sezioni ambientale ecommerciale/amministrativa hanno effettuato un controllo presso un’officina meccanica del rione Tamburi. La stessa è stata posta sotto sequestro preventivo per mancanza di autorizzazione Aua (Autorizzazione unica ambientale) per quanto concerne gli scarichi ed i reflui. Inoltre il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violazione dei sigilli per attrezzature poste precedentemente sotto sequestro amministrativo per mancanza della Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Nella zona adiacente all’officina sono state controllati 5 motocicli in sosta che dagli accertamenti effettuati tramite la Centrale Operativa sono risultati sprovvisti della copertura assicurativa per cui sono stati posti sotto sequestro amministrativo. "L’operazione di controllo -fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino - si inserisce in un quadro più ampio di programmazione del rispetto della cultura della legalità e rafforza il senso della sicurezza e della presenza delle istituzioni nel controllo e nella vigilanza del territorio”. © RIPRODUZIONE RISERVATA