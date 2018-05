Nuovi tesori emergono dal passato: il Castello Aragonese è una "miniera"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sorprese, su 2000 anni di storia e vita al Castello Aragonese, costruito sull’antica Acropoli di Taras, non mancano mai e continuano ad affascinare prima gli archeologi, restauratori e ricercatori, poi i visitatori, italiani stranieri, arrivati a 45.000 in primavera, a conferma di risultati e numeri raggiunti nello stesso periodo l’anno scorso.Le novità riguardano: teche di reperti trovati nello scavo stratigrafico; studio sulla funzione difensiva di un tunnel, a lungo ritenuto, a quanto pare erroneamente, un acquedotto; pulitura di reperti appena trovati e custoditi nel deposito ufficiale in rete con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto; avanzamento di uno scavo in una vecchia falegnameria.L’archeologo ufficiale, Federico Giletti, cura tutte queste fasi di studio e ricerca, necessarie ad una efficace valorizzazione architettonica e museale, insieme ad alcuni assistenti, e ieri mattina ha guidato Nuovo Quotidiano di Puglia nei percorsi, archeologico scientifico o turistico, in alcuni casi coincidenti e sempre più potenziati ed intrecciati.Un frammento scultoreo marmoreo di donna è stato trovato in fondo ad un pozzo usato nel XIV secolo dopo Cristo, ed è stato esposto insieme ad antefisse e coroplastiche, risalenti al VI o V secolo avanti Cristo, sistemate in due vetrine su quattro, in allestimento nella Galleria di Levante: «Le arricchiremo con materiali trovati in loco, fino ad oggi inediti - spiega - abbiamo deciso di mostrarli ai visitatori. Sono testimonianze di vita molto interessanti. Le antefisse si trovavano in tetti qui o nelle vicinanze. Le statuine raffigurano divinità, situazioni, di periodi antichi ed ellenistici. Abbiamo trovato un’ala di Erote, le ali di una Sfinge, e, soprattutto, il seno sinistro di una statua, risalente al III secolo a.C, realizzato in marmo di Paros. Sicuramente, si trovava sull’Acropoli nel periodo ellenistico, tra l’avvicendamento di greci e romani».Negli anni, la ricerca è stata sospesa e ripresa ed ora finalmente è stato possibile rileggere il significato di primissime scoperte architettoniche ed archeologiche, coerenti con la costante destinazione militare e difensiva, nei secoli, in armonia con conoscenze su altri luoghi mediterranei relativamente ad assedio e difesa.