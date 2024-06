Nozze sulle note della cornamusa: festa in città per gli sposi scozzesi Video

Il destination wedding sposa Crispiano. La cittadina jonica diventa meta ricercata per matrimoni di lingua straniera.

Iona ed Anton hanno detto sì nei giorni scorsi sull’altare di Santa Maria della Neve. Sono arrivati dalla Scozia, con tanto di cornamusa al seguito, oltre ad un importante schiera di invitati che, tra la curiosità dei crispianesi, ha movimentato le vie cittadine. Ieri è stata la volta di Rosaria ed Edward. Lui irlandese, lei crispianese da anni trapiantata per lavoro in Irlanda, dove ha conosciuto lo sposo.

«Abbiamo avviato negli scorsi anni una politica di promozione del territorio che dona i suoi frutti». Questo quanto afferma Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, entusiasta per diversi aspetti.

«Le nostre iniziative hanno portato dal 2018 al 2023 a passare da 8mila a 26mila visita all’anno. Grazie alla rete creata, tra amministrazione, strutture ricettive e l’agenzia di wedding Whiskov and White, Crispiano è ora diventata sede di matrimoni ad effetto. La gente arriva da molto lontano, conosce e si innamora dei luoghi. Delle chiese, come quella di Santa Maria della Neve dove i riti sono stati celebrati. Al di là della nota di colore, del clima di festa che si respira, le ricadute economiche su Crispiano possono essere rilevanti. Nel giro di una settimana, prima quasi cento scozzesi, poi quasi cento irlandesi, sono stati ospitati nelle nostre strutture, hanno vissuto nel nostro comune. Può essere un’interessante novità. Puntiamo molto sul “turismo lento”, quello dedicato ai cammini, e qui ce ne sono di fantastici come quello materano, alla scoperta dei luoghi, e in questo senso non possiamo che essere invidiati. Voglio però anche invitare ad un maggior rispetto del territorio da parte nostra e nel nostro interesse. Crispiano ha aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili, e si prefigge vari obbiettivi, come il plastic free, con il quale elimineremo la plastica da scuole e uffici pubblici. Non posso sopportare che i nostri ospiti evidenzino come unica nota negativa l’abbandono dei rifiuti, per lo più di origine edile, ai bordi delle strade, delle provinciali, deturpando la natura».

«Il Comune – afferma Filippo Notaristefano, che ha ospitato presso la Masseria Wine Resort, Iona, Anton, ed i loro ospiti scozzesi – ha emanato un provvedimento che permette di celebrare i riti civili anche fuori da Palazzo di Città e location come la nostra, si prestano a ciò. In questo caso i protagonisti si sono innamorati di un luogo ricco di fascino, del suo vigneto (perché siamo un’Azienda Agricola oltre che ricettiva) progettato ad onde e non a filari dal paesaggista spagnolo Caruncho, ed hanno scelto Crispiano per il fatidico giorno. Si creano occasioni per l’indotto, come in questo caso, perché le nostre 18 camere non sono state sufficienti ad ospitare tutti. Può nascere qualcosa di importante per il nostro territorio».

